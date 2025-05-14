Atla Terapi Merkezleri 10. Yıldönümünü Kutladı

ATLA TERAPİ MERKEZİ’NE 10. YIL KUTLAMASI

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 2015 yılında kurulan Atla Terapi Merkezi’nin 10. yılı, Engelliler Haftası’nda Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen bir etkinlikle kutlandı. TJK’nın sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan bu merkez, engelli çocukların tedavisinde destekleyici bir rol üstleniyor. Özel çocukların kas gelişimi, esneklik, güç, denge, koordinasyon, öz güven, disiplin, kontrol, adaptasyon, sosyal etkileşim, hareket yeteneği ve zihinsel rahatlama sağlamasıyla dikkat çeken Hippoterapi merkezleri, günümüzde Diyarbakır, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Elazığ ve Adana ile birlikte toplam 7 hipodromda ücretsiz olarak hizmet veriyor. Projenin fikir sahibi olan TJK eski Genel Sekreteri Necati Demirkol, bu girişimin hayata geçmesinde önemli bir katkıda bulundu.

ETKİNLİKTE RENKLİ GÖSTERİLER YER ALDI

Engelliler Haftası çerçevesinde, terapi gören çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Veliefendi Hipodromu’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte çocuklara yönelik animasyonların yanı sıra HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından Kafkas oyunları gösterisi de sergilendi. Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, terapi merkeziyle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye Jokey Kulübü’nün sosyal sorumluluk projelerinden olan Atla Terapi Merkezleri’nin bugün 10. yılını kutluyoruz. Bizim için mutluluk verici çünkü bugüne kadar 95 bin çocuğa ulaştık. Bugün de terapiye gelen çocuklarımızı hipodromumuzda ağırlıyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ GÖZLEMLENİYOR

Çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren Merdanoğlu, “Bütün çocuklarımıza engelli raporuyla birlikte, ‘ata binmesi uygundur’, ‘atla terapi görmesi uygundur’ denilen doktor raporuyla gelmiş bütün çocuklarımızı, 7 tane bulunan hipodromlarımızda Atla Terapi Merkezlerimizde destek veriyoruz. Çocuklarımıza özellikle kas gelişimi konusunda faydası olduğunu, dengeyle ilgili düzeldiğini, fizik tedavinin sağladığı özel sıcaklığın atların üzerinde yararlandığını, özellikle otizmli olan çocukların duyu bütünlüğü sağladığını, yükseklik korkularını yendiğini, başka engeli bulunan çocukların hayatında korkularla kaygılarının azaldığını, kendilerine güvenlerinin arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISINDAN DUYGULU AÇIKLAMALAR

TJK Genel Müdür Yardımcısı Burak Konuk, “Atla terapi hizmetimiz bizim için çok değerli bir sosyal sorumluluk projesi. Çok hızlı bir şekilde 10 yıl geçmiş. O kadar duyguya dokunan bir proje ki binlerce çocuğumuzun hayatına dokunduğumuzu düşününce çok mutlu oluyoruz ve çok duygulanıyoruz” şeklinde konuştu. Hipodromların sosyal bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Konuk, aileleri hipodromlara davet ederek, “Herkesi tekrar davet ediyorum. Ailelerimiz hipodromlarımıza gelsinler, atlara dokunsunlar, bu güzel ortamdan faydalansınlar” dedi.

AİLELER ÇOCUKLARINDAN MEMNUN

Atla Terapi Merkezi’nde çocuklarının gelişimini gözlemleyen aileler, mutluluklarını paylaştı. Aileler, çocuklarının dengede durma, atla uyum sağlama, iletişim kurma ve öz güven kazanma gibi kazanımlar elde ettiğini ifade etti. Engelliler Haftası Koşusu öncesinde çocuklar jokeylerle bir araya gelerek, “Sevgi paylaştıkça büyür, imkansızlıklar ve engeller küçülür” yazılı pankart açtı. Daha sonra çocuklar, Engelliler Haftası Koşusu’nu tribünden takip etti. Koşuyu 8 numaralı Bluemoon isimli safkan, Ali Kaçmaz ile kazandı ve ardından kazanan atın sahibi adına kupa, özel çocuklara takdim edildi.