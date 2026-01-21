Atlas Çağlayan Ailesine Tehditte Yeni Gelişmeler

atlas-caglayan-ailesine-tehditte-yeni-gelismeler

İstanbul’un Güngören ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşında bir saldırgan tarafından yaşamını yitirirken, olay sonrasında ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildi.

ADANA’DA OPERASYON

Soruşturmaya dahil edilen tehdit mesajlarını araştıran Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan iki kişiyi gözaltına aldı.

1 TUTUKLAMA

Emniyet birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray ve Atletico Madrid Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Atletico Madrid ile evinde 1-1 berabere kalarak önemli bir puan elde etti.
Gündem

Atlas Çağlayan Ailesine Tehditler İçin Operasyon Yapıldı

Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit edenler için başlatılan operasyonlar, Adana'da iki kişinin gözaltına alınmasıyla devam etti. 1 şüpheli tutuklandı.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Barış Kurulu Teklifini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın davetini kabul ederek Gazze Kurulu'na katılacak. Görüşecek isim ise belirlendi.
Gündem

Elektrikli Modellerde Artan Talep Dikkat Çekiyor

Skoda, 2025 yılında dünya genelinde %12,7 büyüyerek Türkiye'de en yüksek satış rakamlarına ulaştı ve önemli bir başarı elde etti.
Gündem

Cizre’de Heyelan Evi Yerle Bir Etti

Cizre'de yaşanan heyelan sonucu dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Evdeki 5 kişilik aile, olayı güçlükle atlattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.