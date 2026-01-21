Atlas Çağlayan Ailesine Tehditte Yeni Gelişmeler

İstanbul’un Güngören ilçesinde meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşında bir saldırgan tarafından yaşamını yitirirken, olay sonrasında ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildi.

ADANA’DA OPERASYON

Soruşturmaya dahil edilen tehdit mesajlarını araştıran Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan iki kişiyi gözaltına aldı.

1 TUTUKLAMA

Emniyet birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.