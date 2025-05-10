Atletico Madrid, 4-0 Yendi

ATLETICO MADRID’İN MUHTEŞEM GALİBİYETİ

Atletico Madrid, La Liga’daki önemli bir karşılaşmada, Real Sociedad’ı 4-0 yenerek büyük bir başarı elde etti. Bu maçta, Norveçli golcü Alexander Sörloth, ilk 30 dakikada attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle, maçın başlama düdüğünden sadece 11 dakika sonra gerçekleştirdiği hat-trick ile La Liga tarihinin en hızlı hat-trick’ini yaptı.

SÖRLÖTH’UN TARİHİ PERFORMANSI

Norveçli golcü Sörloth, 4 golün 3’ünü maçın ilk 11 dakikasında, 7, 10 ve 11. dakikalarda attı. Bu goller, sadece 4 dakikalık bir süre içinde gerçekleştirildi. Daha sonra, 30. dakikada dördüncü golünü atarak maçın sonucunu belirledi. Atletico Madrid, bu zaferle birlikte puanını 70’e çıkararak, Barcelona ve Real Madrid’in ardından ligde 3. sırada konumlandı. Öte yandan, Real Sociedad, bu mağlubiyetle 43 puanda kaldı.