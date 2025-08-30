Haberler

Atletico Madrid, Alaves ile 1-1 berabere kaldı

ATLETİCO MADRİD DEPLASMANDA PUAN KAYBETTİ

İspanya La Liga’nın ikinci hafta maçında Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Atletico Madrid, Deportivo Alaves ile karşılaştı. Mendizorroza Stadyumu’nda yapılan bu mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Atletico Madrid, 7. dakikada Giuliano Simeone’in kaydettiği golle öne geçti. Ancak Alaves, 14. dakikada Carlos Vicente’in attığı golle skoru eşitledi.

Puan Durumu Gördüğünüz Gibi Değişiyor

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligdeki üçüncü maçında da galip gelemedi ve puanını sadece 2’ye yükseltti. Öte yandan Alaves, bu sonuçla puanını 4’e çıkarmış oldu. Ligin bir sonraki aşamasında Atletico Madrid, Villarreal’ı evinde ağırlayacak. Alaves ise Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.
Fenerbahçe’nin UEFA Ligi Maçları Belli

Fenerbahçe, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Eylül'de Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Takımın diğer maç programı da belirlendi.

