Haberler

Atletico Madrid, Julian Alvarez ile Davinson Sanchez

ATLETICO MADRID İLE GALATASARAY ARASINDAKİ TAHKİM GERİLİMİ

Mücadelede, Atletico Madrid’in piyasa değeri 100 milyon Euro olan golcüsü Julian Alvarez ile Galatasaray’ın savunmadaki önemli oyuncusu Davinson Sanchez arasında dikkat çekici bir gerginlik yaşandı. Maç esnasında etkili olamayan Julian Alvarez, Kolombiyalı stopper Davinson Sanchez’e “Hiçbir büyük takımda oynamadın” diyerek onu aşağılamayı denedi. Sanchez, bu provokasyona rağmen tartışmaya girmeden oyuna odaklandı. Maç, Lionel Messi’nin de sahada bulunduğu bir ortamda 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN ALVAREZ’E TEPKİ

Yaşanan bu olayların ardından Galatasaray taraftarları Julian Alvarez’e büyük tepki gösterdi. Kendisine yöneltilen eleştirilerin artmasının etkisiyle Arjantinli forvet, sosyal medya hesabındaki yorum bölümünü kapatmak zorunda kaldı. Bu durum, futbolcunun yaşadığı baskının yoğunluğunu gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Fed Üyesi Lisa Cook Dava Açtı

ABD Başkanı Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı. Cook, Trump’ın yetkisini aşarak kendisini görevden aldığı gerekçesiyle dava açtı; ilk duruşma yarın yapılacak.
Haberler

Yılmaz Atak, Damat Uğur’u Vurmuş

Aksaray'da Yılmaz Atak, boşanma aşamasındaki damadı Uğur Deniz'i 9 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası Atak gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.