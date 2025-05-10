Atletico Madrid’le Sörloth Fırtına Gibi

ATLETICO MADRID’DE SORLOTH’UN FIRTINA GİBİ PERFORMANSI

Süper Lig’de bir dönem Trabzonspor forması giyen ve gol krallığına ulaşan Alexander Sörloth, Atletico Madrid’de de etkileyici bir performans sergiliyor. La Liga’da, Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Atletico Madrid’de Sörloth maça damgasını vurdu. Norveçli forvet, maçın 7, 10, 11 ve 30. dakikalarında attığı gollerle rakip ağları sarstı. Bu performansıyla Sörloth, La Liga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı başardı.

SORLOTH’UN ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Atletico Madrid’den ayrılacağı yönünde haberler dolaşan Sörloth, Süper Lig devleriyle de anılmaya başladı. 46 resmi maçta forma giyen yıldız isim, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 17 gol attı ve 2 gol pası verdi. Sörloth’un Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.