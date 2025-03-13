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Atletico Madrid – Real Madrid Maç Özeti

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, Atletico Madrid ve Real Madrid arasında yapılan karşılaşma ile sürdü. Maç özeti ve önemli anları izlemek isteyen futbolseverler, Atletico Madrid Real Madrid maçının geniş özetine ulaşmak için araştırmalar yapıyor. Maçın sonucunu ve gollerini merak edenler “Atletico Madrid Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?” sorusunu soruyor.

MAÇ ÖZETİ VE GOLLERE ULAŞIM

Doğru adreste olduğunuzu belirtelim. Atletico Madrid Real Madrid maç özetini izlemek için haberimizin detaylarında, geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. Bu özet ile birlikte maçın önemli anlarını rahatlıkla seyredebilirsiniz.

CANLI YAYIN VE TRT SPOR

Atletico Madrid Real Madrid maçı, TRT Spor’un YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. Bu karşılaşma, 1-0’lık skorla Atletico Madrid’in üstünlüğü ile sonuçlandı. Atletico Madrid Real Madrid maçı özeti için YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler!

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