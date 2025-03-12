Atletico Madrid – Real Madrid Maç Özeti

ATLETICO MADRID – REAL MADRID MAÇ SONUCU

Maçta son durum, Atletico Madrid’in liderliğini sürdürüyor. Şu anda Atletico Madrid, Real Madrid karşısında 1-0 önde. Maçta atılan ilk golle birlikte, Atletico Madrid avantaj elde etmiş durumda.

CANLI MAÇ ANLATIMI

Atletico Madrid ve Real Madrid arasındaki bu çekişmeli karşılaşma, Tabii Spor platformundan canlı olarak takip edilebiliyor. Maçı izleyebilmek için platforma abone olmanız gerekiyor.

MAÇ ZAMANI VE MEKANI

Atletico Madrid ve Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Mücadele, Madrid’deki Wanda Metropolitano Stadyumu’nda gerçekleşecek. Tüm futbolseverler için heyecan dolu bir gece olması bekleniyor.