Atletico Madrid, Yunus Akgün’ü İzliyor

ATALAYAN TALİP İSPANYA’YI GÖRÜYOR

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’ın önemli ismi Yunus Akgün’e İspanya’dan beklenmedik bir talip çıktı. İspanyol kulübü Atletico Madrid, milli futbolcu Yunus Akgün’ü transfer listesine dahil etti. İspanyol temsilcisinin, Konya’da gerçekleşen Türkiye-İspanya maçında bir scout gönderdiği ve Yunus Akgün’ü dikkatle izlediği bildirildi.

GÖZLERİNİ YENİ MAÇLARA DİKİYORLAR

Atletico Madrid’in, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak karşılaşmalarda da milli yıldız Yunus Akgün’ü takip etmeye devam edeceği ifade edildi. Galatasaray formasıyla bugüne dek 109 maça çıkan Yunus Akgün, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Tecrübeli kanat oyuncusunun, Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi ise 2029 yılında sona erecek.

Ayvalık’ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Ayvalık'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu. Şüpheliler tutuklanarak adliyeye gönderildi.
Denizli Ziyaretinde Bakan Bolat’ın Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı ve Vali Ömer Faruk Coşkun ile önemli görüşmeler yaptı.

