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Atletico – Real Maçında Skor Ne?

MAÇIN SON DURUMU

Atletico Madrid ve Real Madrid arasındaki futbol karşılaşması, 1-0’lık Atletico Madrid avantajıyla sürüyor. Bu önemli maçta takımlar arasındaki çekişme yüksek.

CANLI İZLEME İMKANI

Atletico Madrid ve Real Madrid karşılaşmasını Tabii Spor üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maçı takip edebilmek için platformun üyesi olmanız gerekiyor.

Atletico Madrid ve Real Madrid mücadelesi bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Maç, Madrid’de bulunan Wanda Metropolitano Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

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