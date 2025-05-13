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Atletizm Başk. İsviçre’ye Gitti

AVRUPA ATLETİZM BİRLİĞİ DAVETİ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Avrupa Atletizm Birliği’nin (EA) daveti üzerine İsviçre’ye seyahat ediyor. Federasyonun resmi açıklamasına göre, bu yolculukta federasyonun genel sekreteri Tekin Yaman da Karadağ’a eşlik ediyor.

LOZAN’DAKİ ORYANTASYON TOPLANTISI

Karadağ, Lozan kentinde düzenlenen oryantasyon toplantısına katılarak, EA Ofisi’ni inceleme fırsatı buldu. Ziyaretin diğer bir önemli ayağı ise Avrupa Atletizm Birliği’nin çalışma toplantılarına katılmazı. Bu toplantılarda, hedefler ile ilgili görüşmeler yapılacak.

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