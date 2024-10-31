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Spor

Atletizm Federasyonu’nun Yeni Başkanı Karadağ

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SEÇİM SONUÇLARI VE VEDA KONUŞMASI

Ankara’da yer alan The Green Park Otel’de düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Fatih Çintimar, adaylık sürecinden çekildi. Bu durumda başkanlık için Ahmet Karadağ ile Halil Akkaş yarışma fırsatı buldu. Seçim öncesinde konuşma yapan Çintimar, her iki adayı ve eşlerini sahneye çağırarak onlara çiçek takdim etti.

GENEL KURUL VE OY DURUMU

Genel kurulda, usul maddeleri oylanmasının ardından asıl seçim sürecine geçildi. 248 delegenin katılımıyla gerçekleşen oylamada, Ahmet Karadağ 124 oy alarak yeni başkan oldu. Halil Akkaş ise 121 oyda kaldı. Ayrıca, 3 oy geçersiz sayıldı.

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