Atletizm Seçmeleri Tamamlandı, Madalyalar Verildi

ATLETİZM ANALİG İL SEÇMELERİ TAMAMLANDI

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atletizm Analig İl Seçmeleri, Kocatepe Spor Kompleksi’nde başarıyla sona erdi. Müsabakalar sırasında farklı yaş gruplarındaki sporcular, belirlenmiş kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Sporcular, hem ödül alabilmek hem de bölge finallerinde Afyonkarahisar’ı temsil edebilmek için elinden geleni yaptı. Yarışmaların ardından dereceleri elde eden sporculara madalya ve kupaları verildi.

İL MÜDÜRÜ KASAPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, atletizmin sporun temel branşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Bu tür organizasyonların gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kasapoğlu, “Atletizm, gençlerimizin sporla tanışması açısından en etkili branşlardan biri. Hem bireysel hem takım çalışmasına katkı sunan bir spor. Bugün burada çok yetenekli sporcular izledik. Bu çocuklar sadece ilimizi değil, ileride belki de ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecekler. Onlara inanıyor ve güveniyoruz” şeklinde konuştu.