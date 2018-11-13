Atlı Birlikler Sultanahmet’te

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği, ilk görevi için Sultanahmet’i seçti.

Sultanahmet Meydanı’na gelen Atlı Birlik Grup Amirliği bünyesindeki 3 Alman ve 1 Belçika atı ile 5’i kadın 20 polis, meydanda dolaşarak ilk görevlerine başladı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 4 ay süren eğitimlerinin ardından, İstanbul’a gelerek devriye görevi yapan atlı birliklerin ilk etapta tarihi yarımada, daha sonra ise stadyumlar ve çevresi ile parklarda da görev yapacakları bildirildi.

Telsizle aralarında koordinasyon sağlayacakları belirtilen Atlı Birlik Grup Amirliği ekiplerinin, “Önleyicilik” ve “Caydırıcılık” faaliyetlerinde yer alacakları kaydedildi.

Öte yandan, Sultanahmet meydanı ve çevresinde gezen atlı birlikler, turistler ve vatandaşlarca yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, atlı polislerle birlikte fotoğraf çektirdi.

NTV