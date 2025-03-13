Atlıhan’da Hediyelik Magnetlere Yoğun İlgi

ATLIHAN EL SANATLARI ÇARŞISI’NDA YOĞUN İLGİ

Eskişehir’de, turistlerin vazgeçilmez duraklarından biri haline gelen Atlıhan El Sanatları Çarşısı’nda hediyelik eşyalara ve şehir temalı magnetlere yoğun bir ilgi gösteriliyor. Bu tarihi çarşıda esnaflık yapan Melih Kavlak, kış mevsiminde yoğunluğun azalsa da turistlerin bölgeyi ziyaret etmeye devam ettiğini aktarıyor. Kavlak, hediyelik ürünlerin oldukça satıldığını ve özellikle turistlerin şehir temalı magnetleri tercih ettiğini belirtiyor.

TURİSTLERİN HEDİYELİKLERE OLAN İLGİSİ

Kavlak, hediyelik eşyalara yönelik talebi değerlendirerek, yerli ve yabancı turistlerin bu tür ürünlere her zaman ilgi gösterdiğini ifade ediyor. Özellikle Odunpazarı bölgesinde bolca hediyelik eşya bulmak mümkün. Kavlak, “Buraya genellikle şehir dışından gelenler olduğu için insanlar dönerken mutlaka bir hediyelik eşya götürmek istiyor. Son zamanlarda talebin arttığını düşünüyoruz, en çok magnetler tercih ediliyor. Hem daha uygun fiyatlı hem de o şehrin manzarasını ya da önemli bir sembolünü içerdiği için güzel bir hatıra oluyor” diyor.

Fiyatların uygunluğuna da dikkat çeken Kavlak, magnetlerin fiyatlarının 25-30 lira arasında değiştiğini söylüyor. Hem hatıra hem de bütçe dostu bir seçenek olarak magnetlerin, Eskişehir ziyaret edenler için hitap eden popüler bir ürün haline geldiği anlaşılıyor.