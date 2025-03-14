Atlıhisar Ortaokulu’nda Ramazan İftar Etkinliği

RAMAZAN AYI İFTAR ETKİNLİĞİ

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü Ortaokulu, bu Ramazan ayı vesilesiyle bir iftar etkinliği düzenliyor. Etkinlik, Atlıhisar Köyü Ortaokulu önünde gerçekleştiriliyor ve program; Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin, Atlıhisar Köyü Muhtarı Fatih Karakoç, Bozan Köyü Muhtarı Hüseyin Dilek, çeşitli protokol üyeleri ve çok sayıda köy sakininin katılımıyla gerçekleşiyor.

DUA VE EZANLA ORUÇLAR AÇILDI

Atlıhisar Köyü Ortaokulu tarafından organize edilen iftar programında, Şuhut ilçe Müftüsü Fatih Aytekin’in yaptığı dua ile etkinlik başladı. Okunan ezan ile birlikte eğitim camiası, Kaymakam Eser, muhtarlar ve köy sakinleri oruçlarını açmanın mutluluğunu paylaştı. Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamanın sevincini ifade eden katılımcılar, bu özel etkinlikte bir araya gelmenin keyfini çıkardı.