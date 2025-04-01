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ATM’den Küçük Banknot Çekmek Zorlaştı

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NAKİT KULLANIM ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Son yıllarda insanlar arasında nakit kullanım alışkanlıkları önemli oranda değişiyor. Bu değişimlerin bir yansıması olarak, küçük tutarlı banknotların piyasalardaki oranı giderek düşüyor. Bu durum, ATM’lerde küçük banknotlarla para çekme seçeneklerinin kısıtlanmasına yol açıyor.

ATM’lerde BANKNOT KULLANIMINA YENİ DÜZENLEMELER

Bankalar, ATM’lerde 200 TL’lik banknotları daha fazla kullanma eğiliminde. Bu doğrultuda, son dönemlerde birçok banka ATM’lerde küçük banknotların kullanımında önemli değişimlere gitmeye başladı. Bu değişiklikler, kullanıcıların alışkanlıklarını etkileyen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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