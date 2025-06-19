Atm Dolandırıcılığı, Kullanıcıları Tehdit Ediyor

ATM DOLANDIRICILIĞINDAKİ YENİ YÖNTEMLER

ATM dolandırıcılığı, kullanıcıları tuzağa düşürmek için fark edilmesi güç yöntemler kullanmaya devam ediyor. En sık karşılaşılan dolandırıcılık tekniklerinden biri, kart giriş yuvalarına yerleştirilen sahte kart okuyuculardır. Bu cihazlar, ATM’nin kart okuma mekanizmasına benzer şekilde çalışarak kartın manyetik şeridinden ya da çipinden bilgileri kopyalıyor ve dolandırıcıların eline geçmesini sağlıyor. Kullanıcılar, ATM’lerin dış görünümde normal olduğunu düşündüğünde bu cihazları çoğu zaman fark edemiyor. Bu durum ise dolandırıcılık riskini artırıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, ATM kullanımı sırasında basit ama etkili önlemler alınarak bu risklerin azaltılabileceğine dikkati çekiyor. Kritik bir güvenlik adımı olarak, kartı takmadan önce ATM’nin “İPTAL” tuşuna basmak öneriliyor. Bu basit işlem, ATM’nin sahte bir düzeneğe bağlı olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabiliyor. Eğer sistemde yasa dışı bir donanım varsa, bu adım sistemin devre dışı kalmasına yol açabiliyor. Uzmanlar, “İPTAL tuşuna basmak, dolandırıcıların kurduğu düzenekleri devre dışı bırakma şansı tanır. Her kullanım öncesi bu adımı atmak, kullanıcı güvenliği açısından büyük önem taşır” diyor.

QR KODLA İŞLEM YAPMAK RİSKİ AZALTIR

Güvenliği artırmak için tavsiye edilen bir diğer yöntem ise QR kod ile işlem yapmaktır. Bu sistem sayesinde kullanıcılar ATM’ye kart takmadan, yalnızca mobil uygulamalar üzerinden işlem yapabiliyor. Fiziksel kart kullanılmadığı için dolandırıcıların kart bilgilerini ele geçirme ihtimali ortadan kalkıyor. Uzmanlar, “QR kod yöntemi, fiziksel kartı ortadan kaldırdığı için, kullanıcıları kart kopyalama riskinden korur” ifadeleriyle mobil uygulamalarla gerçekleştirilen işlemlerin, dolandırıcılığa karşı daha dirençli olduğunu vurguluyor.

DİKKAT VE GÖZLEM ÖNEMLİ

ATM kullanırken dikkatli olmak, dolandırıcılık mağduru olmamak için en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, kart girişinde olağandışı bir çıkıntı, gevşek parça ya da alışılmışın dışında bir ses fark edildiğinde kesinlikle işlem yapmadan ATM’den uzaklaşılması gerektiğini belirtiyor.