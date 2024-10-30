ATM Günlük Para Çekme Limitleri Artırıldı

ATM LİMİTLERİ ARTIRILDI

Bankalarda parası bulunanları sevindiren bir haber aldı. Bankalar, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ATM’lerdeki günlük para çekme limitlerini artırmaya başladı. Yeni düzenleme ile birçok banka, ATM’lerden günlük çekim limitlerini artırıyor. Bazı bankalar, ATM para çekme limitini 20 bin TL’ye yükseltti. Star gazetesinin aktardığına göre, birçok banka, müşterilerine daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla ATM’lerden çekilebilecek günlük nakit limitlerini artırdı.

YENİ LIMITLER KULLANICILAR İÇİN KOLAYLIK SAĞLIYOR

Bazı bankalar, daha önce 7 bin 500 TL olan limitlerini 15 bin TL’ye çıkarırken, diğerleri mevcut 10 bin TL limitini 20 bin TL’ye yükseltti. Bu değişiklik sayesinde müşteriler, ihtiyaç duydukları nakit miktarını tek seferde çekme imkanı buluyor. Özellikle büyük harcamalar yapacak olan veya nakit kullanımını tercih eden kişiler için bu durum önemli bir kolaylık sağlıyor.

BANKA DETAYLARINA ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Müşteriler, güncel limitler ve bu konudaki detaylı bilgilere, çalıştıkları bankanın internet sitesi üzerinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ulaşabiliyor. Bu gelişmeler, bankaların müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak dikkat çekiyor.