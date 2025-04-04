ATM Kullanımı Zorunluluğu Getirildi

BAŞLANGIÇTAKİ YENİ DÜZENLEME

Türkiye’de bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçiyor. Alınan bu karara göre, belirtilen miktar altındaki işlemler artık sadece ATM’ler aracılığıyla yapılacak. Bankalar, bu adım ile veznelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

DÜZENLEMENİN ETKİSİ

Bu yeni düzenlemenin, emekliler, yaşlı bireyler ve teknoloji ile arası iyi olmayan vatandaşlar üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor. Türkiye’de emekli maaşlarının en düşük seviyesinin 14 bin 469 TL olduğu düşünüldüğünde, bu sistem değişikliği milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyebiliyor.

VEZNE YOĞUNLUĞU SORUNU

Türkiye genelinde 49 bin 847 ATM bulunmasına rağmen, bankalarda olan vezne sıralarındaki yoğunluk hala devam ediyor. Bu durum, bankaların yeni düzenlemeyi hayata geçirmelerinin gerekçeleri arasında yer alıyor.