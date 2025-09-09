Atm’lerde Günlük Limitler Artırıldı

ATM’LERDE YENİ DÜZENLEME

Uzun süre boyunca ATM’lerde yalnızca 200 TL’lik banknotların kabul edilmesi ve belirlenen düşük işlem limitleri, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyordu. Bu durum, yüksek miktarlarda para yatırma ve çekme işlemlerinde zorluklar yaratıyordu. Bu soruna çözüm arayan bankalar önemli bir adım attı. Yeni düzenleme ile birlikte, kart ve QR kod kullanarak ATM’lerden günlük 185 bin TL’ye kadar para yatırma imkanı sunulmaya başlandı. Böylelikle, müşteriler büyük meblağları daha hızlı ve kolay bir şekilde bankamatik aracılığıyla yatırma olanağına kavuştu.

ÇEKİM LİMİTLERİNDE DEĞİŞİKLİK

ATM’lerde yapılan para çekme limitleri, ATM’nin bulunduğu konuma göre farklılık gösterecek biçimde güncellendi. Alışveriş merkezleri, cadde veya metro gibi halka açık yerlerde bulunan bağımsız ATM’lerde günlük para çekme limiti 10 bin ile 15 bin TL arasında olurken, şube içindeki ATM’lerde bu limitler 35 bin ila 50 bin TL’ye kadar yükseldi. Bankalar, bu ayrım sayesinde işlemlerde lokasyon bazlı bir esneklik sunmayı amaçlıyor. Eylül ayı itibarıyla, bu yeni sistem yalnızca Türkiye’deki birçok özel banka tarafından hayata geçirildi. Böylece ATM işlemlerindeki limitler artırılarak, müşterilere daha geniş kapsamlı ve pratik çözümler sağlandı.