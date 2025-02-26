ATM’lerde Yüz Tanıma Sistemi Başlıyor!

BANKACILIK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile bankacılık ile bilişim sektörlerinde önemli değişimlerin yaşanacağı vurgulanıyor. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve telefon aboneliklerinde yeni güvenlik önlemleri uygulamaya konulacak. Çipli kimlik doğrulamasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte, ATM’lerde yüz tanıma sistemi devrede olacak. Türk vatandaşları için en fazla 3, yabancılar için ise yalnızca 1 mobil hat hakkı verilecek. Bu düzenlemelerin amacı, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçların önüne geçmek.

YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE DOLANDIRICILIK RİSKİ ENGELLENECEK

Yeni düzenlemelere göre, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açma işlemlerinde çipli kimlik doğrulaması olmadan işlem yapmayacak. Sahte kimlik kullanımını önlemeyi amaçlayan bu adım, dolandırıcılık riskini en alt seviyeye indirmeyi hedefliyor. Ayrıca, suça karıştığı tespit edilen banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesine göre, şüpheli hesaplara el koyma süreci hızlandırılacak ve el konulan tutarlar suç mağdurlarına geri verilecek.

ATM GÜVENLİĞİ YÜKSELTİLİYOR

ATM’lerdeki güvenlik seviyesi de artırılıyor. Yüz tanıma sisteminin zorunlu hale gelmesiyle, güvenlik kamerası tarafından yüzü tespit edilemeyen kişilerin işlem yapması mümkün olmayacak. Ayrıca, kart kopyalama ve hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla ATM güvenlik kayıtlarının en az 2 yıl süreyle saklanması sağlanacak.

TELEFON ABONELİKLERİNDE CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER

Telefon aboneliklerinde de önemli değişiklikler bekleniyor. Türk vatandaşları en fazla 3, yabancılar ise sadece 1 mobil hat sahibi olabilecek. Dolandırıcılıkta kullanılmakta olduğu tespit edilen hatlar anında kapatılacak. Mevcut aboneliklerin güncellenmesi için bir süre tanınacak ve bu süre zarfında güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılarak devre dışı bırakılacak.