ATM Üzerinden Para Çekme Dönemi Başladı

BANKALAR YENİ DÜZENLEMELERE GEÇİYOR

Türkiye genelindeki bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemleri için yeni bir sistem uygulamaya koydu. Bu karara göre, bu miktarın altındaki işlemler artık sadece ATM’ler üzerinden yapılabilecek. Bankalar, veznelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla bu yeniliği hayata geçirdi.

DÜZENLEME EMeklİLERİ VE TEKNOLOJİYLE ARASI ZAYIF OLANLARI ETKİLİYOR

Sözcü’nün aktardığına göre, özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve teknolojiyle pek arası olmayan vatandaşlar bu düzenlemeden olumsuz etkilenebiliyor. Türkiye’de en az emekli maaşı 14 bin 469 TL olduğundan, milyonlarca kişi bu yeni uygulamadan doğrudan etkilenecek.

Türkiye genelinde 49 bin 847 ATM olmasına rağmen, bankalardaki vezne sıralarında hâlâ yoğunluk kaydediliyordu. Bu bağlamda, bankalar, müşteri trafiğini azaltmak ve işlemleri hızlandırmak amacıyla ATM kullanımını daha etkin bir hale getirmeyi planlıyor.