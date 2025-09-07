ATM’ye Kart Takılırsa Uyarı Gelir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis gibi çeşitli yöntemlerle elde edilen kara paranın dolaşımını önlemek için yeni ek tedbirler uygulamaya koymaya başladı. Bu çerçevede Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan güncel tebliğ ile bankalar arasında gerçekleştirilen para transferlerine yönelik ilave önlemler hayata geçirilecek.

KULLANICILARIN AÇIKLAMA YAPMASI GEREKECEK

Bu değişikliklerin en dikkate değer olanı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan ev para transferlerinde 200 bin TL’nin üzerindeki işlemlerde kullanıcının açıklama vermesinin zorunlu olacak olması. Değişiklikler dahilinde mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden bir gün içerisinde aynı kullanıcıya yapılacak 200 bin TL ve üstü toplam işlemler için en az 20 karakterden oluşan bir açıklama girilmesi gerekecek.

ATM KANALINA AYRINTILI AÇIKLAMA GETİRİLECEK

Bankalar, bu uygulamayı ATM kanalı ile de uyarlayarak, ATM üzerinden gerçekleştirilecek para transferlerinde kullanıcının ‘akıllı klavye’ ile işlem detaylarına yer veren bir açıklama girmesini zorunlu hale getirecek. Bu yenilik, kullanıcıların kara para aklama gibi yasa dışı işlemleri engellemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.