ATM’ye Kartını Takanlar Uyarı Yüzdesiyle Karşılaşacak

HUKUKİ TEDBİRLERİN YENİ UYGULAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis gibi çeşitli yöntemlerle elde edilen kara paranın dolaşıma sokulmasını engellemek için yeni ek tedbirler uygulamaya başladı. Bu bağlamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan tebliğ ile bankalar arasında gerçekleştirilen para transferlerine ilave önlemler getirilecek.

ATM’DE YENİ UYARILAR VE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, 200 bin TL üzerindeki ev para transferlerinde kullanıcının açıklama vermesi zorunlu olacak. Bu değişiklik kapsamında, mobil uygulama ve internet bankacılığı aracılığıyla aynı kullanıcıya günü içinde yapılacak 200 bin TL ve üzerindeki toplam işlemler için en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama girilmesi talep edilecek. Ayrıca bankalar, ATM kanalıyla yapılan para transferlerinde de kullanıcıların ‘akıllı klavye’ ile transfer detaylarını içeren bir açıklama girmesini zorunlu hale getirecek.