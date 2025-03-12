Atmaca Füzesi Artık Denizaltından Da Atılacak

Türk Savunma Sanayii her geçen gün yeni gelişmelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Son yıllarda başarılara imza atan Türkiye, ulusal savunma gereksiniminin önemli bir bölümünü yerli üretimle karşıladığı görülüyor. Türkiye, özellikle insansız hava araçları ve milli tank projeleriyle ulusal savunma kabiliyetini artırıyor.

DENİZ ALTINDAN HEDEF VURACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA füzesi, artık deniz altından da hedeflerini vuracak. Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ATMACA’nın deniz altından hedefe uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

DÜNYADA SAYILI ÜLKELERİN SAHİP OLDUĞU SU ALTINDAN ATIŞ KABİLİYETİ ATMACA İLE DOĞRULANDI

Görgün, Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA’nın başarılı uçuştan bahsederken “Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi. Bu büyük başarıda emeği geçen başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kıymetli personeline, Roketsan’a, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerlemeye devam ediyor!

ATMACA SİSTEM ÖZELLİKLERİ

ATMACA’nın otonom yapısı, uzun menzil kapasitesi, düşük radar izi, yüksek hedef vuruş hassasiyeti, tüm hava şartlarında görev yeteneği, karşı tedbirlere dayanıklılığı, veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yeteneği gibi birçok özellik barındırıyor. Ayrıca, üç boyutlu görev planlaması ile de dikkat çekiyor.

ATMACA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ATMACA’nın teknik özellikleri arasında uzunluğu 4.3 – 5.2 m, ağırlığı < 750 kg, harp başlığı türü olarak yüksek patlayıcılı, parçacık etkili ve penetrasyon etkili harp başlığı ve harp başlığı ağırlığı 220 kg yer alıyor.