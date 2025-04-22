Ato Başkanı Baran’dan 23 Nisan Kutlaması

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Baran, “23 Nisan, milletimizin bağımsızlığı ve geleceğini tayin etme kararlılığının en güçlü ifadesi, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize duyduğumuz güven ve inancın sembolüdür” diye belirtti. ATO Başkanı Gürsel Baran, TBMM’nin açılışının 105’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

TBMM’NİN TARİHSEL ROLÜ

Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreçte en güçlü adımı atan TBMM’nin açılışının, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğini Dünya’ya ilan etmenin en güçlü ifadesi olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü çocuklara hediye etmesinin de gelecek nesillere olan güven ve inancı ifade ettiğini vurguladı. Baran, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.”

GELECEK NESİLLERE GÜVEN

Baran, TBMM’nin açılışının, Türk milletinin gelecek inşa etme kararlılığının temelini oluşturduğunu belirtti. Ülkenin bilim, teknoloji, üretim, ticaret ve ekonomi alanında elde ettiği başarıların bu sağlam temeller üzerine inşa edildiğini söyledi. “Bu temeller üzerinde yetişen, iyi eğitimle donatılmış çocuklarımızın, meslekli, çalışmayı seven, bilim ve teknolojiye hakim, girişimci bireyler olarak eğitimden sağlığa, ticaretten sanayiye kadar her alanda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Baran, mesajında Milli Mücadele’nin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için toprağa düşen tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere de minnet sundu. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.