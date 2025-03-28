ATO Mart Ayı Toplantıları Gerçekleşti

ADANA TICARET ODASI TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİ

Adana Ticaret Odası’nın Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı düzenlendi. ATO Meclis Salonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ın liderliğinde, komite üyeleri, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla 2025 İlk Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı. Toplantıda, gündemdeki konular kadar sektörlerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

MECLİS TOPLANTISI VE GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısının ardından ATO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısına geçildi. Meclis Başkanı İsmail Acı’nın başkanlığında yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, bir önceki ay boyunca ATO’nun gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler sundu. Meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri oylandı ve Türkiye ile dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

BAYRAMLAŞMA VE GELENEKSEL İFTAR ETKİNLİĞİ

Toplantıların ardından ATO Meclis Fuaye Salonunda, bayramlaşma töreni ve geleneksel iftar etkinliği düzenlendi. Bu etkinlikler, katılımcılar arasında dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdi.