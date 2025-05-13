Atp, 2025 İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

FİNANSAL SONUÇLAR AÇIKLANDI

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., 2025 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, bu dönemde 478,8 milyon TL gelir elde etti ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 163,5 milyon TL seviyesine ulaştı. Net kar ise 110,8 milyon TL olarak gerçekleşti. ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleriyle yola çıktığını ifade etti ve bu çeyrek finansal performansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İŞ MODELİ VE GELİR ARTILIŞI

Cinali, “2024 yılını güçlü finansal sonuçlar ve başarılı global operasyonlarla 300’ün üzerinde yeni müşteriyi portföyümüze ekleyerek tamamladık. 2025 yılında da çeşitlendirilmiş iş modelimizle global ölçekte büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. İlk çeyrek sonuçlarımız, bu yıl için belirlediğimiz planlar doğrultusunda gerçekleşti” dedi. Yazılım satışlarının oransal olarak öne çıktığı dönemde, brüt karın reel bazda yüzde 16 artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca, tekrarlayan gelirlerin istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ederek toplam gelirlerin yüzde 67,6’sını oluşturduğunu vurguladı.

POTANSİYEL PAZARLAR VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Ümit Cinali, Ar-Ge çalışmalarına dikkat çekerek, “Müşterilerimize yenilikçi çözümler sunarken, aynı zamanda potansiyel pazarlarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Şirketin 2025 yılında Çin’deki operasyonların katkısını artırmayı ve Afrika’daki hizmet lokasyonlarını çoğaltarak daha fazla ülke eklemeyi planladığını belirtti.

YEŞİL ENERJİ VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI

Cinali, yeşil enerji ve karbon sertifikası ticaretine yönelik platform ATP GreenX’in, Avrupa Enerji Borsası’na (EEX) hizmet sağlayıcısı olarak başvuruda bulunduğunu ve küresel pazara açılım sürecini başlattıklarını kaydetti. Ayrıca, Türkiye bulut pazarında pay sahibi olmayı hedeflediklerini belirtirken, Asya-Pasifik bölgesinin lider bulut hizmet sağlayıcısı Alibaba Cloud ile yapılan distribütörlük anlaşmasının önemine değindi. Cinali, sermaye piyasalarına yönelik yapay zeka destekli yeni nesil platformun 2025 yılında kullanımına sunulacağını duyurdu ve şirketin bu alandaki stratejik girişimlerini sürdürdüğünü aktardı.

Şirket, IoT ve robotik süreç otomasyonu gibi teknolojilerle gerçek zamanlı veri işleme ve karar destek sistemleri üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Otonom robot çözümleriyle operasyonel verimliliği artırmayı ve iş gücünü katma değeri yüksek alanlara yönlendirmeyi hedefliyor.