Atp Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Menulux’e Yatırım Yaptı

YATIRIM KARARI VE STRATEJİK HEDEFLER

ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, konuk ağırlama sektörüne yönelik bulut tabanlı (SaaS) POS sistemleriyle bakım ve teknik destek hizmetleri veren Menulux Yazılım A.Ş.’ye yatırım yapma kararı aldı. ATP GSYO, portföyünü güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Menulux, 2 bin 650 restoranın hizmet aldığı bir yazılım firması olarak dikkat çekiyor. Yapılan anlaşma ile ATP GSYO, Menulux’te yüzde 10 oranında pay sahibi olabilmek için iştirak ve pay sahipleri sözleşmesini imzaladı.

PİYASA HEDEFLERİ VE BÜYÜME STRATEJİSİ

Bu yatırımla ATP GSYO, geniş ölçekli zincirlere sunduğu yazılım ve hizmet ekosistemine ek olarak, 2026 tahminlerine göre pazarın yüzde 40’ını oluşturacak orta segment işletmelere yönelik yenilikçi çözümler sunan Menulux’ün büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Menulux’ün sunduğu masaya servis teknolojileri ve kapsamlı dijital çözümleri, ATP ekosisteminin teknoloji ve operasyonel gücü ile birleşerek portföy şirketlerine verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet avantajı kazandıracak.

İNANÇ VE GELECEK VİZYONU

ATP GSYO CEO’su Alp Can Gökdeniz, bu yatırımın vizyonlarına katkısını değerlendirerek, “Aldığımız bu yatırım kararı, ATP GSYO’nun geleceğe dönük vizyonunu ve hedeflerini yansıtan güçlü bir adım oldu. Konuk ağırlama sektöründe dünya genelinde hızla artan dijitalleşme ve bulut tabanlı çözümlere yönelim, işletmelerin teknoloji yatırımlarını stratejik bir öncelik haline getiriyor.” dedi. Gökdeniz, Menulux’ün, ATP ekosisteminin teknoloji ve operasyonel gücü ile birleşerek önemli bir başarı göstereceğine inandıklarını söyledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARININ ARTIŞI

Küresel konuk ağırlama sektöründe dijital dönüşüm yatırımları hızla artıyor. Küresel POS sistemleri pazarı 2023 yılında 30 milyar dolar seviyesini aşarken, 2030 yılına kadar yüzde 10,4’ün üzerinde yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) 60 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Özellikle SaaS tabanlı çözümler, restoran ve otel işletmelerinde operasyonel verimlilik, esneklik ve müşteri deneyimini iyileştirme potansiyeliyle dikkat çekiyor. ATP GSYO, yeni yatırımlar ve iş birlikleri ile robotik uygulamalar, otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknoloji odaklı dikeylerde; foodtech, logitech, agrotech, fintech ve sürdürülebilirlik alanlarında portföyünü genişletmeyi hedefliyor.