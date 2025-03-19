Atso, Genç Girişimciler İçin Avrupa Fırsatı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ PROJESİYLE GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLACAK

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, genç girişimcilerin uluslararası deneyim kazanmasını sağlayacak “Erasmus for Young Entrepreneurs” programına dahil oldu. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, “Gençlerimizin Avrupa’da iş dünyasını deneyimlemesi, vizyonlarını genişletmesi ve girişimcilik ekosisteminde sağlam temeller atması için bu projeye büyük önem veriyoruz” diyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ULUSLARARASI FIRSATLAR SUNULUYOR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Avrupa Birliği’nin Tek Pazar programı kapsamında desteklenen “Genç Girişimciler İçin Erasmus” (Erasmus for Young Entrepreneurs) programına katılıyor. Bu proje ile genç girişimcilere uluslararası deneyim kazandırmak hedefleniyor. “Eye-Wind For Wings” adlı proje çerçevesinde, ATSO, İsveç, İtalya, Portekiz ve Fransa’da önde gelen kurumlarla iş birliği yaparak genç girişimcilerin yerel deneyimli girişimcilerle buluşmasını sağlıyor. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, projenin Antalya’nın girişimcilik ekosistemine büyük katkıda bulunacağını vurguluyor: “ATSO olarak, genç girişimcilerimizin önünü açmak, onları küresel ölçekte rekabet edebilir hale getirmek ve uluslararası pazarlarda güçlü bağlantılar kurmalarını sağlamak adına bu projeye büyük önem veriyoruz. Bu program, genç girişimcilerimize hem bilgi hem de network açısından büyük avantajlar sunacak.”

Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu program, yeni bir girişim başlatmak isteyen veya halihazırda 3 yıldan az süredir faaliyette olan girişimcilerin yeni pazarlara açılmalarına, pratik iş bilgileri edinmelerine, becerilerini geliştirmelerine ve işletmelerinin büyümesini destekleyecek uluslararası bağlantılar kurmalarına olanak tanıyor. ATSO, projede aracı kurum olarak görev alacak. Başkan Hacısüleyman, 31 Ocak 2028’e kadar sürecek bu üç yıllık dönemde genç girişimcilerin Avrupa’daki ev sahibi girişimcilerle eşleştirilmesi, iş planlarının geliştirilmesi ve uluslararası deneyim kazandırılması konularında destek sağlayacaklarını belirtiyor. Hacısüleyman şöyle ifade ediyor: “Program, girişimcilerimize yalnızca Avrupa pazarlarına açılma fırsatı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda iş yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve uluslararası iş kültürünü deneyimlemelerine de katkı sağlayacak. ATSO olarak sürecin en başından itibaren genç girişimcilerimizin yanında olacağız. Onları Avrupa’daki en iyi mentorlarla buluşturarak işlerini ileriye taşımaları için gerekli desteği vereceğiz.”

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Genç girişimcilerin uluslararası deneyim kazanmasını hedefleyen projeye, şirket kurmayı planlayan veya son üç yıl içinde kendi işini kurmuş olan girişimciler başvurabilecek. Programda herhangi bir yaş veya sektör kısıtlaması yok, ancak katılımcıların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Katılmak isteyen girişimcilerin somut bir iş fikrine sahip olmaları ve bu fikri detaylandırılmış bir iş planı ile sunmaları gerekmekte. Başvuran girişimciler, Avrupa’daki deneyimli iş insanlarıyla eşleşerek 1 ila 6 ay süresince ev sahibi girişimcinin yanında eğitim alacak. Bu süreçte, gidilecek ülkedeki ev sahibi girişimciyle iş birliği yapmaları ve işletmenin gelişimine katkıda bulunmaları bekleniyor. Programa dahil olan girişimcilerin masrafları, program fonlarıyla uygun şekilde karşılanacak. Hacısüleyman, genç girişimcilere projeye katılmaları için çağrıda bulunarak, “Bu program, genç girişimcilerimizin geleceğe güçlü adımlarla ilerlemeleri için büyük bir fırsat. ATSO olarak bu süreçte onların yanında olmaya devam edeceğiz” diyor. Programa kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyen girişimciler, https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ adresini ziyaret edebilirler.