Attila Szalai, Türkiye Maçı İçin Sabırsızlanıyor

ATTILA SZALAI’NIN HEDEFİ

Macar futbolcu Attila Szalai, Türkiye ile oynayacakları maça dair heyecanını dile getirerek, “İyi bir sonuç almak istiyoruz” dedi. UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk karşılaşması yarın saat 20.00’de İstanbul’da gerçekleşecek. Öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında, milli takıma döndüğü için büyük bir mutluluk yaşadığını aktardı.

İSTANBUL’DA OLMAK ONUR VERİYOR

Szalai, “Hedefim buydu. Azmin ve çalışmanın bir gün karşılığını vereceğini düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Çünkü tekrar bana güvendi ve milli takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için her zaman bir onur” şeklinde konuştu. İstanbul ve Türkiye’nin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Szalai, “Bu şehirde harika yıllar geçirdim. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. Burada olmak her zaman güzel. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Eski takım arkadaşı ve milli futbolcu Arda Güler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Szalai, “Arda Güler’i çok iyi tanıyorum. İlk Fenerbahçe antrenmanlarına katıldığında 15-16 yaşındaydı. Ardından milli takımda da harika performanslar sergiledi ve Real Madrid’in oyuncusu oldu. Onunla hepimiz gurur duyabiliriz. Çok iyi bir mantalitesi var. Modern futbolda yetenek tek başına yeterli olmuyor. Yarın oynamadığı için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim” dedi.