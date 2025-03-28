ATV 2025 Güncellenen Frekans Bilgileri

ATV, Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanallarından biri olmayı sürdürmekte. Sunmuş olduğu diziler, çeşitli programlar ve canlı maç yayınları ile reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Uzun yıllardır benimsediği yayın anlayışını devam ettirerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşan kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte, 28 Mart 2025 Cuma ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

28 MART 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

28 Mart 2025 Cuma günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde olacak:

– 06:30 – Zembilli

– 08:00 – Kahvaltı Haberleri

– 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

– 13:00 – ATV Gün Ortası

– 14:00 – Mutfak Bahane

– 16:00 – Esra Erol’da

– 19:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

– 19:45 – ATV Ana Haber

– 20:00 – Zembilli (Final Bölümü)

– 00:20 – Başka Bir Gün

– 03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV 2025 FREKANS BİLGİLERİ

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için izleyicilerin belirli adımları takip etmesi gerekiyor. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden güncellenecek. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde devam ediyor: