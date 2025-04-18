ATV, 2025 için Güncellendi Frekans Bilgileri

ATV’NİN REYTİNG BAŞARISI VE FREKANS GÜNCELLEMESİ

ATV, Türkiye’de en çok ilgi gören televizyon kanallarından biri olmayı sürdürüyor. Telif edilen diziler, programlar ve maç yayınları ile yüksek reyting sıralarında yer alan kanal, izleyici kitlesini genişletmeye devam ediyor. 2025 yılı için duyurulan güncellenmiş frekans bilgileri, izleyicilerde merak uyandırıyor. İşte 18 Nisan 2025 Cuma ATV canlı yayın izleme linki ve detayları…

18 NİSAN 2025 ATV YAYIN AKIŞI

18 Nisan 2025 Cuma günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde planlanmıştır: 07:00 Kahvaltı Haberleri, 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor, 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13:00 Gün Ortası, 14:00 Mutfak Bahane, 16:00 Esra Erol’da, 19:00 ATV Ana Haber, 20:00 Sustalı Ceylan (Yeni Bölüm), 23:20 Sustalı Ceylan (Tekrar Yayın), 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, 01:20 Sustalı Ceylan (Gece Tekrarı), 04:00 Hercai (Dizi Tekrarı). ATV’nin canlı yayınını Full HD kalitesinde izlemek için yukarıda yer alan akışa göz atabilirsiniz.

ATV FREKANSINI GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için izleyicilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taranacaktır ve bu işlem, izleyicilerin güçlü bir sinyal alarak ATV yayınlarını kalitesiz şekilde izlemelerini sağlayacak.