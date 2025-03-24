Atv 2025 Yayın Akışı ve Frekans Bilgileri

A TV, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Dizi, program ve canlı maç yayınları ile reyting sıralamalarında üst sıraları hedefleyen kanal, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ise izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi günü A Tv’nin canlı yayın bağlantısı ve detayları.
ATV YAYIN AKIŞI
24 Mart 2025 Pazartesi günü ATV’de yayınlanacak programların akışı şu şekildedir:
06:30 – Zembilli
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 – ATV Ana Haber
20:00 – Venom: Zehirli Öfke 2 / Yabancı Sinema
21:50 – İnsanlık Bürosu / Yabancı Sinema
23:45 – Bir Gece Masalı
03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
CANLI YAYIN İZLE
ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarları ile güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacak.
ATV UYDU FREKANSINI MANUEL OLARAK GÜNCELLEME ADIMLARI