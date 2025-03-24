Atv 2025 Yayın Akışı ve Frekans Bilgileri

A TV, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Dizi, program ve canlı maç yayınları ile reyting sıralamalarında üst sıraları hedefleyen kanal, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ise izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi günü A Tv’nin canlı yayın bağlantısı ve detayları.

ATV YAYIN AKIŞI

24 Mart 2025 Pazartesi günü ATV’de yayınlanacak programların akışı şu şekildedir:

06:30 – Zembilli

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 – ATV Ana Haber

20:00 – Venom: Zehirli Öfke 2 / Yabancı Sinema

21:50 – İnsanlık Bürosu / Yabancı Sinema

23:45 – Bir Gece Masalı

03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

CANLI YAYIN İZLE

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarları ile güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacak.

ATV UYDU FREKANSINI MANUEL OLARAK GÜNCELLEME ADIMLARI