ATV 2025 Yayın Frekansı ve İzleme Bilgileri

ATV İZLEYİCİ DOSTU YAYIN AKIŞI

ATV, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olarak sunduğu halihazırdaki diziler, programlar ve canlı futbol yayınları ile reytinglerde üst sıralarda kalmaya devam ediyor. Uzun süredir benimsediği yayın stratejisi sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ile de dikkat çekiyor. 25 Mart 2025 Salı günü ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detayları da merak edilen konulardan oldu.

25 MART 2025 ATV YAYIN AKIŞI

25 Mart 2025 Salı günü ATV yayın akışı şu şekilde planlandı: 06:30 – Zembilli, 08:00 – Kahvaltı Haberleri, 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13:00 – ATV Gün Ortası, 14:00 – Mutfak Bahane, 16:00 – Esra Erol’da, 19:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar, 19:45 – ATV Ana Haber, 20:00 – Bir Gece Masalı (Yeni Bölüm), 00:20 – Can Borcu, 03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur.

FREKANS GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarları ile güncellemek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden otomatik olarak taranacaktır. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için belirli adımları takip etmeniz gerekli.