ATV’de 4 Nisan 2025 Yayın Programı

İZLEYİCİLERİ BEKLEYEN PROGRAMLAR

4 Nisan 2025 Cuma günü televizyon ekranlarına yansıyacak olan farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicileri bekliyor. Özellikle A Tv’in yayınlayacağı yapımlar, büyük bir ilgi çekeceği öngörülüyor. Bugün ATV’de hangi diziler ve programlar olduğu merak ediliyor. İşte ATV’nin 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’nin 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik sunuyor. Program akışı şu şekilde sıralanıyor:

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan (Yeni Dizi – 1. Bölüm)

22:30 – Sustalı Ceylan (Tekrar)

01:30 – Sustalı Ceylan (Tekrar)

04:30 – Hercai