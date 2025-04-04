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ATV’de 4 Nisan 2025 Yayın Programı

İZLEYİCİLERİ BEKLEYEN PROGRAMLAR

4 Nisan 2025 Cuma günü televizyon ekranlarına yansıyacak olan farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicileri bekliyor. Özellikle A Tv’in yayınlayacağı yapımlar, büyük bir ilgi çekeceği öngörülüyor. Bugün ATV’de hangi diziler ve programlar olduğu merak ediliyor. İşte ATV’nin 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’nin 4 Nisan 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik sunuyor. Program akışı şu şekilde sıralanıyor:

07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Sustalı Ceylan (Yeni Dizi – 1. Bölüm)
22:30 – Sustalı Ceylan (Tekrar)
01:30 – Sustalı Ceylan (Tekrar)
04:30 – Hercai

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