Atv’de ‘Başka Bir Gün’ Final Yapıyor

DİZİLERDE FINAL KARARLARI ARTIK GÜNDEMDE

Düşük reytingler, artan maliyetler ve azalan reklam gelirleri nedeniyle birçok dizi final kararı alıyor. ATV ekranlarında “Zembilli” isimli diziden sonra bir yapım daha final yapma kararı aldı. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, kanal dün akşam aldığı düşük reytingler sonucunda “Başka Bir Gün” dizisi için de final kararı aldı.

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi tanınmış isimleri bir araya getiren dizi, 10’uncu bölümde ekranlara veda edecek. Dizinin kadrosuna son olarak Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun da katılmıştı.

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Çocuklarına bakmak için avukatlık mesleğine ara veren Nehir’in (Ezgi Mola), kocası Serdar (Salih Bademci) ile mutluluk dolu giden evliliği, bir gün Serdar’ın kaybolmasıyla değişiyor. BBC’nin dizisi “Keeping Faith”den uyarlanan “Başka Bir Gün”ün senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı yazmış.