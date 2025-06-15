ATV’de Kim Milyoner Olmak İster

YETİŞİK YENİ SEZONUNDAKİ YARIŞMA SORUSU

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” adlı yarışma, yeni sezonda izleyicileriyle buluşuyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile verilen yarışmada, dikkat çeken ve ilgi uyandıran bir soru soruldu. Bu soru, “Hangisi Avrupa’da ‘Şeytan’ın içeceği’ olarak görülürken Papa VIII. Clement, ilk yudumu aldıktan sonra ‘çok lezzetli olduğu ve Müslümanlara bırakılırsa yazık olacağı’ gerekçesiyle onu vaftiz etmiştir?” şeklinde. Peki, bu sorunun doğru cevabı ne?

YARIŞMA CEVABI

A seçenekleri arasında, “Çay” bulunuyor. Diğer seçeneklerden biri “Ayran”, biri “Kahve” ve sonuncusu ise “Kefir”. Söz konusu yarışma sorusunun doğru cevabı ise “Kahve”.