Atv’de Kim Milyoner Olmak İster

YENİ SEZONDA YAPIMIN GÖSTERİMİ

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster”, yeni sezonda yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleşen yarışmada, “Hangisi Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesidir?” sorusu soruldu.

DOĞRU CEVAP VE YARIŞMACI BİLGİLERİ

Bu sorunun cevabı, D: Hafsa Sultan olarak belirleniyor.

Yarışmada yer alan Aynur Cansezer, 22 yaşında, Kayseri’de doğmuş ve hala burada yaşamaya devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Aynur, yarışmadan elde edeceği ödülü seyahat etmek için kullanmak istiyor.

FESLEĞEN KELİMESİNİN KÖKENİ

Aynı zamanda, “fesleğen” kelimesinin Türkçeye Rumcadan geçtiği ve kökeninin anlamı hakkında merak edilenler bulunuyor.