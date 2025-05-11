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ATV’de Kim Milyoner Yayında. Soruda Meksika Yemeği Ne? Cevap: A

YENİ SEZONDA YAYINLANIYOR

ATV ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışması, yeni sezonunda izleyicilerin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumu ile gerçekleştirilen yarışmada, izleyiciler ilginç sorularla buluşuyor. Bu hafta sorulan soru, Meksika mutfağına ait bir yemeği konu alıyor.

MUTFAK YEMEĞİ SORUSU

Yarışmada sorulan soru ise; “Tortilla ekmeğinin içine çoğunlukla peynir, bazen de et ve baharatlar konulup ızgarada pişirilerek yapılan, Meksika mutfağına özgü yemek hangisidir?” şeklinde. Doğru cevap seçenekleri arasında A: Quesadilla, B: Tempura, C: Noodle, D: Ravioli yer alıyor. Doğru cevap: A.

Yarışmanın bir diğer dikkat çeken unsuru ise katılımcılardan biri olan Bilal Yasir Küççük. 21 yaşında, İstanbul’da doğan Bilal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimine devam ediyor. Yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmayı hedefliyor.

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