ATV’de Milyoner Olmak İster Yayınlanıyor

YARIŞMANIN YENİ BÖLÜMLERİ

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması, ATV ekranlarında yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde dikkat çeken bir soru, geçmişte yaşanan ilginç bir futbol olayını gündeme taşıdı.

İKİNCİ MAÇIN SONUCU NE OLDU?

2005 yılında U16/B futbol liginde lider konumda bulunan Yolspor, ilk maçında lig sonuncusu olan Seydilerspor’u 25-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup etmişti. Yolspor yöneticileri, “çok atmayız” diyerek Seydilerspor’u ikinci maça çıkmaya ikna ettikten sonra merak edilen soru şekillendi: Peki, yapılan ikinci maçın sonucu ne oldu?

CEVAP SEÇENEKLERİ

1. Seydilerspor 0 – Yolspor 0

2. Seydilerspor 1 – Yolspor 0

3. Seydilerspor 10 – Yolspor 3

4. Seydilerspor 0 – Yolspor 27

Doğru cevap D şıkkı oluyor: Seydilerspor 0 – Yolspor 27. Yolspor, Samsun takımı olup, Antalya’da da aynı adı taşıyan bir takım bulunmaktadır.