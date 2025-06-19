Atv Ekranlarında “Güven Bana” Yayını

GÜVEN BANA YARIŞMASINDA ACUN ILICALI VE ESER YENENLER’İN ETKİLEYİCİ ANLARI

ATV’de yayınlanan “Güven Bana” yarışması, bu hafta televizyon dünyasının önde gelen isimleri Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler’i konuk etti. Müge Anlı’nın sunuculuğunda ekrana gelen programda, Ilıcalı’nın Anlı hakkında söylediği sözler geceyi unutulmaz kıldı. Yarışmadan önce Müge Anlı ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Acun Ilıcalı, uzun zamandır izleyici karşısında olan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına olan hayranlığını açık bir şekilde dile getirdi. Ilıcalı, “Televizyonda imrenerek izlediğim ve ‘Ah keşke bizde olsa’ dediğim o programdan sonra burada olmaktan çok mutluyum,” ifadeleriyle Anlı’ya olan takdirini ortaya koydu.

IYI NİYET VE DOSTLUK

Müge Anlı, Ilıcalı’nın bu içten sözlerini duyduktan sonra, “Yoğunluğunun arasında vakit ayırdığın için teşekkür ederim,” yanıtını verdi. Anlı, Ilıcalı’nın yardımsever kişiliğine de vurgu yaparak, “Zaten yardım edebileceğin her yere yetişmeye çalışıyorsun,” dedi. Yarışma süresince heyecan doruk noktaya ulaştı. Ilıcalı ve Yenenler, programın başlangıcında temkinli bir yaklaşım sergilese de, final turuna doğru risk alarak büyük ödül için mücadele ettiler.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN ZOR ANLAR

1 milyon TL’ye ulaşmalarını sağlayan soru ise şöyleydi: Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği daha fazla atasözü vardır? İkili, kısa bir tartışmanın ardından cevabın “eşek” olabileceği konusunda uzlaştı. Verdikleri cevap doğru çıktı ve yarışmada en yüksek ödüle ulaşmayı başardılar. Yarışmanın sonunda Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler, kazanılan ödülü bir okula bağışlayacaklarını açıkladı. İkilinin bu duyarlı tavrı, izleyicilerden büyük bir takdir topladı.