ATV Ekranlarında Yarışma Yayınlanıyor

YARIŞMA YENİ BÖLÜMÜYLE EKRANLARDA

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni ve heyecan dolu bölümleriyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son bölümde yarışmacılara yöneltilen sorulardan biri, “Hangisinin ölümünden üç saat sonra yapılan otopsisinde vücuduna aldığı 23 bıçak darbesi sonucu kan kaybından öldüğü anlaşılmıştır?” şeklindeydi. Bu soru izleyicilerde merak uyandırdı ve sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

MERAK EDİLEN SORU VE SEÇENEKLERİ

Sorunun seçenekleri arasında A: Büyük İskender, B: Nizamülmülk, C: Jül Sezar ve D: 1. Murad Hüdavendigar bulunuyor. Şu an için cevabı kesin olarak açıklanmıyor, fakat izleyiciler bu tarihi figürler hakkında daha fazla bilgi edinmek adına araştırmalar yapıyor.

YARIŞMANIN HEYECANI

Yarışmanın her bölümü, izleyicilere hem bilgi tazeleme imkanı sunuyor hem de tarihi figürler hakkında ilginç bilgiler edinmelerine yardımcı oluyor. İzleyiciler, bu tür sorularla hem eğleniyor hem de tarihi olaylara dair bilgisini derinleştiriyor.