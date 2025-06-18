Atv En Çok İzlenen Kanal

ATV REYTİNGLERDE ÜST SIRALARDA YER ALIYOR

ATV, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olarak sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınları ile reyting sıralamalarında daima üst sıralarda bulunuyor. Uzun yıllardan beri benimsediği yayın politikası sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ile de izleyicilerin ilgisini çekiyor. 18 Haziran 2025 tarihinde ATV’nin canlı yayını için izleme linki ve program detayları şöyle…

18 HAZİRAN 2025 ATV YAYIN AKIŞI

18 Haziran 2025 Çarşamba günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde planlanmış:

06:00 – Hercai

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Aile Saadeti

23:00 – Güven Bana

01:20 – Kardeşim Benim / Yerli Sinema

03:20 – Aldatmak

FREKANSLARI GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarları ile güncellemek için izleyiciler aşağıdaki adımları takip edebilir. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taranacak. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için gereken işlemlerin detayları en kısa sürede paylaşılacak.