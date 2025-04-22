Atv, En Çok İzlenen Kanal

ATV’YE GENEL BAKIŞ

ATV, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olarak izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, program ve canlı maç yayınlarıyla reyting listelerinin üst sıralarında yer alan kanal, yıllardır sürdürdüğü yayın anlayışıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarıyor. 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle ilgili gelişmeler de izleyiciler arasında merak uyandırıyor.

22 NİSAN 2025 ATV YAYIN AKIŞI

22 Nisan 2025 tarihi için ATV’nin yayın akışı şu şekilde planlanıyor: 02:00 – Can Borcu, 05:00 – Hercai, 08:00 – Kahvaltı Haberleri, 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı İzle), 13:00 – ATV Gün Ortası, 14:00 – Mutfak Bahane, 16:00 – Esra Erol’da, 19:00 – ATV Ana Haber, 19:45 – Kupa Günlüğü, 20:30 – Tümosan Konyaspor – Galatasaray (Canlı Maç Yayını), 22:45 – Bir Gece Masalı (29. Bölüm), 01:45 – Sustalı Ceylan (3. Bölüm), 04:50 – Hercai.

CANLI YAYIN VE UYDU AYARLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarına erişmek için yeni uydu ayarlarını güncellemek oldukça önemli. İzleyiciler, ATV’nin frekans bilgilerini güncelleyerek yayın akışını takip edebilir ve diledikleri programları Full HD kalitesinde izleyebilir. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek isteyen izleyiciler, belirlenmiş adımlar doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirebilir.