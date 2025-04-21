Atv, Geniş İzleyici Kitlesine Hitap Ediyor

GÜNCELLENEN ATV FREKANS BİLGİLERİ

ATV, Türkiye’de en fazla izleyiciye sahip televizyon kanallarından biri olarak, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting listelerinde üst sıralarda kalmayı sürdürüyor. Kanal, yıllardır devam ettirdiği yayın anlayışı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye devam ederken, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ile de izleyicilerin ilgisini çekiyor.

ATV YAYIN AKIŞI

21 Nisan 2025 Pazartesi günü ATV’nin yayın akışı aşağıdaki gibi olacak:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Yabancı Sinema: Jurassic World: Hakimiyet

23:00 – Dizi: Sustalı Ceylan (3. Bölüm)

02:00 – Dizi: Can Borcu (16. Bölüm)

05:00 – Dizi: Hercai

ATV UYDU FREKANSINI GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin HD ve SD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için izlenmesi gereken adımlar bulunmaktadır. Bu adımlarla sadece tek bir frekans üzerinden yayın taraması yapılacaktır. ATV’nin uydu frekansını manuel olarak güncellemek için verilen yönergeleri takip etmek yeterli olacaktır.