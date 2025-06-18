Atv İzleniyor, Yayınları Güncelleniyor

ATV’NİN YAYIN ANLAYIŞI VE REYTİNGLERİ

ATV, Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ediyor. Sunmuş olduğu diziler, programlar ve canlı spor yayınları ile reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır sürdürdüğü yayın anlayışı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ile dikkat çekiyor.

18 HAZİRAN 2025 ATV YAYIN AKIŞI

18 Haziran 2025 Çarşamba günü ATV’nin yayın akışı aşağıdaki şekilde olacak:

06:00 – Hercai

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Aile Saadeti

23:00 – Güven Bana

01:20 – Kardeşim Benim / Yerli Sinema

03:20 – Aldatmak

FREKANSLARIN GÜNCELLENMESİ

ATV’nin SD ve HD yayınlarını güncellemek için yeni uydu ayarlarını kullanabilirsiniz. Frekanslar, tek bir frekans üzerinden taranarak değiştirilecektir. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.