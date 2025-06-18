Atv İzleniyor, Yayınları Güncelleniyor

ATV’NİN YAYIN ANLAYIŞI VE REYTİNGLERİ
ATV, Türkiye’nin en fazla izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ediyor. Sunmuş olduğu diziler, programlar ve canlı spor yayınları ile reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır sürdürdüğü yayın anlayışı sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ile dikkat çekiyor.
18 HAZİRAN 2025 ATV YAYIN AKIŞI
18 Haziran 2025 Çarşamba günü ATV’nin yayın akışı aşağıdaki şekilde olacak:
06:00 – Hercai
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti
23:00 – Güven Bana
01:20 – Kardeşim Benim / Yerli Sinema
03:20 – Aldatmak
FREKANSLARIN GÜNCELLENMESİ
ATV’nin SD ve HD yayınlarını güncellemek için yeni uydu ayarlarını kullanabilirsiniz. Frekanslar, tek bir frekans üzerinden taranarak değiştirilecektir. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.