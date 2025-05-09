Atv İzlenme Rekorları Kırmaya Devam Ediyor

ATV’NİN GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ VE CANLI YAYIN İZLEME DETAYLARI

ATV, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ediyor. Dizileri, programları ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alan kanal, yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri ise merak konusu haline geldi. Özellikle 9 Mayıs 2025 Cuma günü ATV’nin canlı yayınını izlemek isteyenler için önemli detaylar paylaşıldı.

9 MAYIS 2025 ATV YAYIN AKIŞI

9 Mayıs 2025 Cuma günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde olacak:

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan – 6. Bölüm

00:20 – Can Borcu – 18. Bölüm

03:00 – Aldatmak

05:50 – Hercai

Canlı yayın izleme bağlantısı ve ATV yayın akışı hakkında detaylar izleyicilerle paylaşıldı. ATV’nin SD ve HD yayınlarının yeni uydu ayarları ile güncellenmesi için belirli adımların takip edilmesi gerektiği bildirildi.

ATV UYDU FREKANSINI GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını güncellemek isteyen izleyiciler, belirtilen adımları takip ederek frekans ayarlarını manuel olarak yapabilir. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taranarak izlenebilecek. Bu noktada, kanala ulaşmak isteyen izleyicilerin, doğru frekans ayarlarını yapmaları önemli bir konu.