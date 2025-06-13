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ATV, İzleyici Kitlesini Büyütmeye Devam Ediyor

ATV’NİN REYTİNG BAŞARISI VE FREKANS GÜNCELLEMESİ

ATV, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olarak sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı yayın anlayışıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle izleyicilerinin merakını artırıyor. İşte, 13 Haziran 2025 Cuma ATV canlı yayın izleme linki ve detayları.

ATV YAYIN AKIŞI

13 Haziran 2025 Cuma günü ATV’nin yayın akışı aşağıdaki gibi olacak:
– 07:00 – Kahvaltı Haberleri
– 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
– 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
– 13:00 – Gün Ortası
– 14:00 – Mutfak Bahane
– 16:00 – Esra Erol’da
– 19:00 – ATV Ana Haber
– 20:00 – Robin Hood (Yabancı Sinema)
– 22:30 – Güven Bana
– 00:30 – Kuruluş Osman (194. Bölüm)
– 03:30 – Aldatmak
– 05:30 – Hercai

FREKANS GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncelleyebilmek için izleyicilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacak. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için gereken adımlar burada yer alıyor.

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